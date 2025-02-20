США приостанавливают рассмотрение заявок украинцев, которым разрешили въезд при Байдене

Министерство внутренней безопасности США приостановило рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Украины и ряда других стран, которым разрешили въехать в США по определенным программам, принятым во времена администрации Джо Байдена.

Это подтвердили "Голосу Америки" в Министерстве внутренней безопасности США, передает "Европейская правда".

Как отмечается, приостановление также касается мигрантов, прибывших в США по программе "Единение ради Украины" (U4U).

"Это административное приостановление всех запросов, ожидающих рассмотрения, на получение запросов на изменение статуса от Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) для участников программ "Единение ради Украины" (U4U), а также программы для гаитян, кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев или по программе воссоединения семей (FRP)", – рассказали в американском ведомстве.

В ведомстве объяснили, что приостановление – это дополнительная проверка во избежание мошенничества и угроз нацбезопасности.

Поэтому Служба гражданства и иммиграции США временно приостановила обработку всех нерассмотренных заявок на возможность изменения иммиграционного статуса от лиц, которые въехали в США по специальным программам гуманитарного пароля, в частности U4U.

До завершения проверки по указанным рискам эти заявки рассматриваться не будут.

Иммиграционный адвокат и почетный консул Украины в Филадельфии Ирина Мазур рассказала, что это означает, что, "вероятно, с сегодняшнего дня ожидаются значительные задержки в обработке всех заявок".

Она сказала, что по состоянию на сейчас украинцы имеют право на возобновление статуса по другой миграционной программе, Temporary Protected Status (TPS), о продлении которой до октября 2026 года в середине января объявило Министерство внутренней безопасности США при администрации Байдена. По ее словам, эта программа пока защищена законодательством.

Отмечается, что по состоянию на март 2023 года по программе U4U в США приехало более 118 тысяч украинцев.

С момента вступления в должность Трамп ужесточил подход к иммиграции, ограничив доступ к убежищу. В частности, он направил войска на американо-мексиканскую границу и увеличил количество иммиграционных рейдов и ускоренных депортаций.

В конце января стало известно, что чиновники Министерства внутренней безопасности США приказали приостановить ряд программ, которые позволяли беженцам временно поселиться в Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда в страну для украинцев.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию (USAID), которое в том числе принимало активное участие в помощи Украине, "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

В тот же день американский судья временно разрешил примерно 2700 сотрудникам USAID, отправленным администрацией Трампа в отпуск, вернуться к работе, приостановив реализацию некоторых аспектов плана по ликвидации агентства.

Однако 13 февраля федеральный судья приказал администрации Трампа временно отменить замораживание финансирования, которое остановило американскую помощь и работу по развитию во всем мире.