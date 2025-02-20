Шольц вважає неправильним звинувачувати Україну у війні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україну не можна звинувачувати у війні, яку проти неї розв’язала Росія.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького канцлера наводить Reuters.

Його слова стосувались нещодавніх висловлювань президента США Дональда Трампа про те, що Україні "не слід було" починати війну.

Відповідаючи на запитання, чи поділяє він думку Трампа, Шольц сказав в інтерв'ю суспільному мовнику ARD: "Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому".

З цієї причини, сказав він, ЄС тримає двері відкритими для України як потенційного члена.

"Не можна перешкоджати Україні в її рішенні бути демократичною, суверенною країною на шляху до Європи", – підкреслив Шольц.

У разі майбутнього мирного врегулювання Україна повинна мати сильну армію, "за яку ми в Європі і наші міжнародні та трансатлантичні партнери несемо спільну відповідальність", резюмував німецький канцлер.

Нагадаємо, член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон заявив, що Трамп був "неправий", назвавши Зеленського диктатором.

Він також відповів на заяву Трампа про те, що Україні "не слід було" починати воювати з Росією, підкресливши, що ці твердження американського президента не відображають погляди всієї Республіканської партії.

Деталі про скандальні висловлювання очільника Білого дому читайте у статті: Трамп звинувачує Україну: які наслідки матиме новий ультиматум президента США