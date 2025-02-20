Конгресмен-республіканець: Трамп неправий, називаючи Зеленського диктатором

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон заявив, що президент Дональд Трамп був "неправий", назвавши свого українського колегу Володимира Зеленського диктатором.

Заяву американського конгресмена наводить The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Бейкон зазначив, що вважає слова президента Трампа про Зеленського "неправильними", і додав, що "це ганьба".

"Президенту потрібно зробити перерву – і почати все спочатку. Він зробив невдалий поворот", – сказав він.

Конгресмен підкреслив, що Зеленський був обраний демократичним шляхом і що конституція країни дозволяє відкладати вибори в умовах воєнного стану, який був запроваджений через вторгнення Росії.

Він також відповів на заяву Трампа про те, що Україні "не слід було" починати воювати з Росією, підкресливши, що ці твердження американського президента не відображають погляди всієї Республіканської партії.

"Багато республіканців знають, що те, що сьогодні сказав президент, було неправильним. Путін почав це вторгнення. Він – диктатор. Він убив усіх своїх опонентів. Зеленський був обраний законно", – зауважив Бейкон.

Він закликав Трампа стати "на бік свободи, на бік демократії, на бік жертви, а не загарбника, і відстоювати те, що є правильним".

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.