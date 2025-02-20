Шольц считает неправильным обвинять Украину в войне

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украину нельзя обвинять в войне, которую против нее развязала Россия.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого канцлера приводит Reuters.

Его слова касались недавних высказываний президента США Дональда Трампа о том, что Украине "не следовало" начинать войну.

Отвечая на вопрос, разделяет ли он мнение Трампа, Шольц сказал в интервью общественному вещателю ARD: "Это не так. Мы в Европе настаиваем на этом".

По этой причине, сказал он, ЕС держит двери открытыми для Украины как потенциального члена.

"Нельзя препятствовать Украине в ее решении быть демократической, суверенной страной на пути в Европу", – подчеркнул Шольц.

В случае будущего мирного урегулирования Украина должна иметь сильную армию, "за которую мы в Европе и наши международные и трансатлантические партнеры несем общую ответственность", резюмировал немецкий канцлер.

Напомним, член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон заявил, что Трамп был "неправ", назвав Зеленского диктатором.

Он также ответил на заявление Трампа о том, что Украине "не следовало" начинать воевать с Россией, подчеркнув, что эти утверждения американского президента не отражают взгляды всей Республиканской партии.

Детали о скандальных высказываниях главы Белого дома читайте в статье: Трамп обвиняет Украину: какие последствия будет иметь новый ультиматум президента США.