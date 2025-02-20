У Румунії фіксують поширення фейків про закони щодо збиття дронів

Міністерство оборони Румунії фіксує поширення фейків у соцмережах у зв’язку з ухваленням законів, які дозволяють армії країни збивати дрони, які порушують повітряний простір.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на один з ресурсів румунського оборонного відомства.

Зокрема, за даними Міноборони, ухвалення двох відповідних законів спричинило скоординовану кампанію дезінформації та фейків, які поширюють користувачі на різних цифрових платформах.

У цих повідомленнях намагаються представити конкретні заходи зі зміцнення обороноздатності Румунії і НАТО "як... акти національної зради", додали у відомстві.

Ці фейки також спрямовані на те, щоб викликати атмосферу паніки і послабити впевненість у здатності інститутів національної безпеки виконувати свої місії, зазначають у Міноборони.

Міністерство оборони попереджає, що повідомлення, поширювані різними користувачами у Facebook та TikTok, неправдиво і без жодного стосунку до дійсності, стверджують, що:

громадяни Румунії будуть змушені йти на війну в Україні;

ухвалення цих законів означає, що парламент Румунії схвалює встановлення військової диктатури;

командування румунською армією буде передано іноземним арміям / НАТО / Брюсселю;

армія зможе отримувати накази стріляти по протестувальниках;

інтеграція національного повітряного простору в повітряний простір НАТО і спільне управління ним зі структурами Альянсу є формою відмови від національного суверенітету;

з набуттям чинності законопроєктів Румунія буде окупована іноземними військами;

ухвалення цих законопроєктів доводить, що влада готується до вступу Румунії у війну;

обговорення та ухвалення цих законопроєктів є актом національної зради.

"Всі ці заяви та інші, розроблені на їхній основі, є неправдивими... Така дезінформація і маніпуляції... є спробами підірвати національний суверенітет і безпеку", – додали в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року Міноборони Румунії винесло на громадське обговорення законопроєкт, який посилює заходи з регулювання повітряного простору, дронів та інших літальних апаратів.

У грудні уряд схвалив законопроєкт Міністерства оборони, який передбачає можливість збивати дрони, що порушують національний повітряний простір.

Як відомо, у прикордонні на румунському березі Дунаю вже неодноразово знаходили уламки ударних безпілотників, якими Росія атакує південні регіони України.