Уряд Румунії схвалив пропозицію збивати дрони, які порушують повітряний простір

Румунський уряд у четвер, 12 грудня, схвалив законопроєкт Міністерства оборони, який передбачає можливість збивати дрони, що порушують національний повітряний простір.

Про це журналістам сказав речник уряду Румунії Міхай Константин, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Законопроєкт, винесений Міністерством оборони Румунії на громадське обговорення наприкінці жовтня, посилює заходи з регулювання повітряного простору, дронів та інших літальних апаратів.

У документі визначені кілька ситуацій, в яких літальний апарат "несанкціоновано використовує" повітряний простір Румунії, зокрема відхиляється від узгодженого маршруту чи становить загрозу офіційним органам влади.

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Також там вказані заходи, які можуть бути застосовані проти таких апаратів: від перехоплення до "знерухомлення або знищення".

Наказ збивати літальні апарати, які порушують повітряний простір Румунії, віддається "особами, наділеними правом ухвалення рішення, встановленим рішенням Вищої ради національної оборони", йдеться в проєкті.

Законопроєкт ще має бути ухвалений парламентом Румунії та промульгований президентом, щоб набути чинності.

Як відомо, у прикордонні на румунському березі Дунаю вже неодноразово знаходили уламки ударних безпілотників, якими Росія атакує українські порти.

Північноатлантичний Альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).