В Румынии фиксируют распространение фейков о законах о сбивании дронов

Министерство обороны Румынии фиксирует распространение фейков в соцсетях в связи с принятием законов, которые позволяют армии страны сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на один из ресурсов румынского оборонного ведомства.

В частности, по данным Минобороны, принятие двух соответствующих законов вызвало скоординированную кампанию дезинформации и фейков, которые распространяют пользователи на различных цифровых платформах.

В этих сообщениях пытаются представить конкретные меры по укреплению обороноспособности Румынии и НАТО "как... акты национальной измены", добавили в ведомстве.

Эти фейки также пытаются вызвать атмосферу паники и ослабить уверенность в способности институтов национальной безопасности выполнять свои миссии, отмечают в Минобороны.

Министерство обороны предупреждает, что сообщения, распространяемые различными пользователями в Facebook и TikTok, ложно и без всякого отношения к действительности, утверждают, что:

граждане Румынии будут вынуждены идти на войну в Украину;

принятие этих законов означает, что парламент Румынии одобряет установление военной диктатуры;

командование румынской армией будет передано иностранным армиям / НАТО / Брюсселю;

армия сможет получать приказы стрелять по протестующим;

интеграция национального воздушного пространства в воздушное пространство НАТО и совместное управление им со структурами Альянса является формой отказа от национального суверенитета;

со вступлением в силу законопроектов Румыния будет оккупирована иностранными войсками;

принятие этих законопроектов доказывает, что власть готовится к вступлению Румынии в войну;

обсуждение и принятие этих законопроектов является актом национальной измены.

"Все эти заявления и другие, разработанные на их основе, являются ложными... Такая дезинформация и манипуляции... это попытки подорвать национальный суверенитет и безопасность", – добавили в Министерстве обороны.

Напомним, в конце октября прошлого года Минобороны Румынии вынесло на общественное обсуждение законопроект, который усиливает меры по регулированию воздушного пространства, дронов и других летательных аппаратов.

В декабре правительство одобрило законопроект Министерства обороны, который предусматривает возможность сбивать дроны, нарушающие национальное воздушное пространство.

Как известно, в приграничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует южные регионы Украины.