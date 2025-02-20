У Німеччині завершується поштове голосування на парламентських виборах
У Німеччині четвер – останній день для голосування виборців, які вирішили віддати свій голос на парламентських виборах поштою.
Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".
У Deutsche Post попередили, що для вчасного прибуття поштових бюлетенів вони мають бути відправлені не пізніше 20 лютого. Відправляти голоси технічно можливо і пізніше, проте без гарантії, що вони надійдуть вчасно і будуть враховані.
На федеральних виборах 2021 року поштою проголосували 43,7% виборців, що було пов’язано у тому числі з пандемією коронавірусу.
Під час виборів до Європарламенту у червні 2024 року поштовим голосуванням скористались 37,7%.
Нагадаємо, основний день голосування на парламентських виборах у Німеччині – неділя, 23 лютого.
Останнє опитування показало, що рейтинг найпопулярнішої партії, консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), знизився до мінімуму за останні півтора року.
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