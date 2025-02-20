В Германии завершается почтовое голосование на парламентских выборах

В Германии четверг – последний день для голосования избирателей, которые решили отдать свой голос на парламентских выборах по почте.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В Deutsche Post предупредили, что для своевременного прибытия почтовых бюллетеней они должны быть отправлены не позднее 20 февраля. Отправлять голоса технически возможно и позже, однако без гарантии, что они поступят вовремя и будут учтены.

На федеральных выборах 2021 года по почте проголосовали 43,7% избирателей, что было связано в том числе с пандемией коронавируса.

Во время выборов в Европарламент в июне 2024 года почтовым голосованием воспользовались 37,7%.

Напомним, основной день голосования на парламентских выборах в Германии – воскресенье, 23 февраля.

Последний опрос показал, что рейтинг самой популярной партии, консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), снизился до минимума за последние полтора года.

Читайте также статью Первые европейские выборы Трампа: как вмешательство США повлияет на голосование в Германии.