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У Польщі здійнявся скандал довкола можливого падіння уламків ракети Falcon 9 Маска

Новини — Четвер, 20 лютого 2025, 17:55 — Марія Ємець

У Польщі почався "пошук відповідальних" через те, що державні відомства не одразу дізналися про неконтрольоване входження в атмосферу над територією країни уламків космічної ракети Falcon 9 компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Вранці очільника Польського космічного агентства POLSA викликали до Міністерства з розвитку і технологій, де висунули претензії у тому, що агентство не забезпечило належне інформування влади країни про загрозу у зв’язку з падінням фрагментів  Falcon 9 над Польщею, та зобов’язали переглянути процедури інформування.

Сповіщення агентства нібито відправили на застарілу електронну адресу Міноборони, у зв’язку з чим його де-факто не отримали. 

Неофіційно журналісти дізналися, що очільник Міноборони Владислав Косіняк-Камиш тепер вимагає знайти спосіб відправити у відставку керівника POLSA, призначеного ще за попередньої влади. 

POLSA у зв’язку з цим опублікувало заяву, де повідомило, що повідомлення не дійшло до усіх потрібних адресатів через проблему з електронною поштою. Водночас там наголошують, що попередження мало чим могло зарадити, оскільки "неможливо передбачити, чи об’єкт згорить повністю, а місце можливого падіння неможливо передбачити точніше, ніж в межах кількасот кілометрів". 

Інцидент стався рано вранці 19 лютого, підтвердження про нього з’явились пізніше того ж дня. 

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