В Польше поднялся скандал вокруг возможного падения обломков ракеты Falcon 9 Маска

В Польше начался "поиск ответственных" за то, что государственные ведомства не сразу узнали о неконтролируемом вхождении в атмосферу над территорией страны обломков космической ракеты Falcon 9 компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Утром главу Польского космического агентства POLSA вызвали в Министерство по развитию и технологиям, где выдвинули претензии в том, что агентство не обеспечило надлежащее информирование властей страны об угрозе в связи с падением фрагментов Falcon 9 над Польшей, и обязали пересмотреть процедуры информирования.

Оповещение агентства якобы отправили на устаревший электронный адрес Минобороны, в связи с чем его де-факто не получили.

Неофициально журналисты узнали, что глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш теперь требует найти способ отправить в отставку руководителя POLSA, назначенного еще при предыдущей власти.

POLSA в связи с этим опубликовало заявление, где сообщило, что сообщение не дошло до всех нужных адресатов из-за проблемы с электронной почтой. В то же время там отмечают, что предупреждение мало чем могло помочь, поскольку "невозможно предсказать, сгорит ли объект полностью, а место возможного падения невозможно предсказать точнее, чем в пределах нескольких сотен километров".

Инцидент произошел рано утром 19 февраля, подтверждение о нем появились позже в тот же день.