ЗМІ: у ЄС обговорюють план збільшення оборонних витрат та підтримки України на 700 млрд євро

У Європейському Союзі обговорюють масштабний план збільшення оборонних витрат та допомоги Україні для закупівлі військового обладнання, який, ймовірно, може сягнути близько 700 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації німецького видання Berliner Zeitung.

Видання стверджує, що на тлі планів президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні ЄС обговорює великий пакет оборонного фінансування.

Наразі публічно про обсяги фінансування не було оголошень. Однак видання наводить заяву глави німецького Міністерства закордонних справ Анналени Бербок в інтерв’ю агентству Bloomberg у кулуарах безпекової конференції у Мюнхені, в якому вона натякнула, що мова може йти про близько 700 млрд євро.

"Ми запустимо великий пакет, який ніколи раніше не існував у цьому вимірі. Подібно до єврокризи або коронакризи, зараз йдеться про фінансовий пакет для безпеки в Європі. Це станеться в найближчому майбутньому", – сказала Бербок в інтерв’ю, яке вона дала ще до екстреного саміту щодо України в Парижі у понеділок, 17 лютого.

Як зазначило агентство, "плани витрат не будуть оголошені до завершення виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути суперечок напередодні голосування, за словами посадовців, поінформованих про ці плани.

У своїй заяві під час конференції у Мюнхені щодо ситуації в Україні Бербок заявила, що мир прийде лише завдяки силі.

"Щоб досягти цього, нам потрібні жорсткі і довгострокові гарантії безпеки для України, нам потрібен сильний НАТО і нам потрібен прогрес у переговорах про вступ України до ЄС", – заявила тоді вона.

Тоді ж очільниця німецького МЗС пообіцяла інвестувати більше грошей в озброєння і військову техніку.

"Завдяки коронавірусу ми побачили, на що здатна Європа. Нам знову потрібні інвестиції, які відповідають історичній вісі, яку ми збираємося досягти. Не більше, але й не менше", – наголосила вона.

За даними Європейської ради, під час пандемії коронавірусу ЄС створив фонд допомоги обсягом 672,5 млрд євро, доступні протягом шести років для допомоги у відновленні державам-членам після коронакризи.

Німецьке видання написало, що новий пакет допомоги може бути профінансований за рахунок спільного боргу, як у випадку з пакетом допомоги проти коронакризи.

Після резонансної конференції у Мюнхені, яка проходила 14-15 лютого, французький президент Емманюель Макрон скликав екстрену зустріч у Парижі.

Це відбулося на тлі того, що спеціальний посланник президента США Дональд Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів щодо припинення російсько-української війни.

Ця позиція повністю розходиться з позицією держав ЄС, які заявляють, що мирна угода без Європи – не варіант.

Варто звернути увагу на те, що ще до мюнхенської та паризької зустрічей, новий міністр оборони США Піт Гегсет не виключив, що подальша американська допомога Україні може бути чинником у переговорах про "завершення війни".