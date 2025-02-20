Венгрия против выделения Украине предложенного ЕС пакета помощи на 20 млрд евро
Венгрия выступила против выделения Европейским Союзом Украине пакета помощи на 20 млрд евро.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Вашингтоне, его цитирует в X (Twitter) представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает "Европейская правда".
По словам Сийярто, Венгрия выступает против предложенного руководством ЕС пакета помощи Украине в размере 20 миллиардов евро, который, по его мнению, имеет целью усилить позицию Киева на переговорах, а не способствовать достижению мира.
"Мы не будем поддерживать расходование денег европейских налогоплательщиков на продолжение войны", – заявил венгерский министр.
По его словам, избрание Дональда Трампа президентом США сместило глобальную политику в сторону мира, однако провоенные европейские либералы пытаются заблокировать его усилия.
"Мы как никогда близки к решению, поскольку прямые американо-российские переговоры возродили надежду на мир", – подытожил он.
Ранее СМИ сообщали, что страны Европейского Союза обсуждают пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 миллиардов евро, призванный укрепить ее стратегическую позицию перед переговорами с Россией под руководством США.
Тогда же сообщалось, что потенциально стоимость пакета может вырасти до 10 миллиардов евро.
Однако сумма в 20 млрд евро до сих пор публично не озвучивалась.
Перед этим СМИ узнало, что в ЕС обсуждают масштабный план увеличения оборонных расходов и помощи Украине для закупки военного оборудования, который, вероятно, может достичь около 700 млрд евро.