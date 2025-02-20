Глава МЗС Британії каже, що не бачить прагнення Росії до миру

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив у четвер, що не бачить жодного прагнення Росії до миру з Україною після того, як вислухав виступ свого російського колеги Сергєя Лаврова на закритій зустрічі топ-дипломатів G20 у Південній Африці.

Про це він сказав Reuters в кулуарах зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що зустріч міністрів закордонних справ найбільших економік світу була затьмарена суперечками між її учасниками щодо війни в Україні.

"Ми не наблизилися до врегулювання шляхом переговорів", – сказав він, відповідаючи на питання про те, чи підтримає Британія за будь-яких обставин розгортання миротворців в Україні за відсутності гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів.

"І я повинен сказати, що коли я слухаю, що говорять росіяни, і що Лавров щойно сказав в палаті сьогодні вдень, я не бачу прагнення до того, щоб дійсно дійти до цього миру", – сказав він.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив на зустрічі європейських лідерів у Парижі в понеділок, що зобов'язання США щодо безпеки є єдиним способом забезпечити тривалий мир в Україні, і поки що занадто рано говорити про те, скільки британських миротворців він може відправити.

Європейські лідери обговорили, але не дійшли згоди щодо розгортання миротворців на цій зустрічі, але пообіцяли посилити свою обороноздатність, оскільки адміністрація Трампа все частіше приймає лінію Кремля щодо України.

"Це критичний момент, для Європи дуже важливо збільшити... витрати на оборону, щоб посилити нашу відданість власній обороні по всій Європі", – сказав Леммі, підтвердивши британську мету витрачати на неї 2,5% ВВП і пообіцявши допомогу Україні.

"Ми зобов'язуємося надавати Україні 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік доти, доки триватиме війна", – сказав він.

Нагадаємо, віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс підтримав зусилля Дональда Трампа з "припинення війни" в Україні, заявивши, що вважає мир у Європі близькою перспективою.

18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США, які домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

20 лютого Трамп заявив, що Росія "має козирі" у потенційних мирних переговорах щодо припинення війни, оскільки РФ "захопила велику територію".