Глава МИД Британии говорит, что не видит стремления России к миру

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил в четверг, что не видит никакого стремления России к миру с Украиной после того, как выслушал выступление своего российского коллеги Сергея Лаврова на закрытой встрече топ-дипломатов G20 в Южной Африке.

Об этом он сказал Reuters в кулуарах встречи, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что встреча министров иностранных дел крупнейших экономик мира была омрачена спорами между ее участниками относительно войны в Украине.

"Мы не приблизились к урегулированию путем переговоров", – сказал он, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Великобритания при любых обстоятельствах развертывание миротворцев в Украине при отсутствии гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.

"И я должен сказать, что когда я слушаю, что говорят россияне, и что Лавров только что сказал в палате сегодня днем, я не вижу стремления к тому, чтобы действительно дойти до этого мира", – сказал он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил на встрече европейских лидеров в Париже в понедельник, что обязательства США по безопасности являются единственным способом обеспечить длительный мир в Украине, и пока слишком рано говорить о том, сколько британских миротворцев он может отправить.

Европейские лидеры обсудили, но не пришли к согласию относительно развертывания миротворцев на этой встрече, но пообещали усилить свою обороноспособность, поскольку администрация Трампа все чаще принимает линию Кремля в отношении Украины.

"Это критический момент, для Европы очень важно увеличить... расходы на оборону, чтобы усилить нашу преданность собственной обороне по всей Европе", – сказал Лемми, подтвердив британскую цель тратить на нее 2,5% ВВП и пообещав помощь Украине.

"Мы обязуемся предоставлять Украине 3 миллиарда фунтов стерлингов в год до тех пор, пока будет продолжаться война", – сказал он.

Напомним, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс поддержал усилия Дональда Трампа по "прекращению войны" в Украине, заявив, что считает мир в Европе близкой перспективой.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США, которые договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

20 февраля Трамп заявил, что Россия "имеет козыри" в потенциальных мирных переговорах о прекращении войны, поскольку РФ "захватила большую территорию".