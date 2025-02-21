Макрон: Європа вступає в нову еру, потрібно збільшувати військові зусилля

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці повинні "збільшити військові зусилля" у відповідь на війну між Україною і Росією, що триває.

Про це він сказав під час спілкування з інтернет-користувачами у своїх соцмережах, його цитує BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Макрон наголосив, що Європа "вступає в нову еру", додавши, що на тлі намагань США домовитись з Росією існують ризики.

"Ми, європейці, повинні збільшити наші військові зусилля. У нас, французів, сильна армія, найефективніша в Європі – нам доведеться зміцнювати нашу оборону і нашу безпеку", – зазначив президент Франції.

Йому поставили запитання про європейську оборонну співпрацю, на що Макрон сказав, що "буде дуже важко мати єдину армію", але водночас підкреслив, що хоче "зміцнити європейську опору безпеки та оборони" і "спільні можливості" для Європи.

Для цього, за його словами, він хоче запропонувати "найближчими тижнями масштабне спільне європейське фінансування, щоб купувати і виробляти більше" в оборонній сфері.

Однак він попередив, що якщо закупівлі здійснюватимуться у Сполучених Штатів, то "ми не збільшимо нашу автономію".

Нагадаємо, грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс вважає, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику після резонансних заяв США.

А генсек НАТО Марк Рютте заявив, що всі держави Альянсу повинні досягнути показника у 2% ВВП на оборонні витрати, бо інакше матимуть справу з Дональдом Трампом.