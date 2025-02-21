Макрон: Европа вступает в новую эру, нужно увеличивать военные усилия

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы должны "увеличить военные усилия" в ответ на продолжающуюся войну между Украиной и Россией.

Об этом он сказал во время общения с интернет-пользователями в своих соцсетях, его цитирует BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Макрон подчеркнул, что Европа "вступает в новую эру", добавив, что на фоне попыток США договориться с Россией существуют риски.

"Мы, европейцы, должны увеличить наши военные усилия. У нас, французов, сильная армия, самая эффективная в Европе – нам придется укреплять нашу оборону и нашу безопасность", – отметил президент.

Ему задали вопрос о европейском оборонном сотрудничестве, на что Макрон сказал, что "будет очень трудно иметь единую армию", но в то же время подчеркнул, что хочет "укрепить европейскую опору безопасности и обороны" и "общие возможности" для Европы.

Для этого, по его словам, он хочет предложить "в ближайшие недели масштабное совместное европейское финансирование, чтобы покупать и производить больше" в оборонной сфере.

Однако он предупредил, что если закупки будут осуществляться у Соединенных Штатов, то "мы не увеличим нашу автономию".

Напомним, греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис считает, что Европа должна проснуться и выстроить собственную оборонную политику после резонансных заявлений США.

А генсек НАТО Марк Рютте заявил, что все государства Альянса должны достичь показателя в 2% ВВП на оборонные расходы, иначе будут иметь дело с Дональдом Трампом.