Прем'єр Греції: Європа повинна прокинутися після зміни поглядів США

Грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс вважає, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику після резонансних заяв США щодо України та геополітичних подій останніх місяців.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Виступаючи на бізнес-конференції в місті Салоніки пізно ввечері в середу, 19 лютого, Міцотакіс заявив, що Європа повинна "прокинутися від геополітичної та економічної летаргії, в яку вона, на жаль, впала на деякий час".

"Останні події і цей інший погляд на речі з боку Сполучених Штатів зобов'язують нас не тільки подивитися правді в очі, але й рухатися з дуже великою швидкістю і втілювати в життя рішення, які ми обговорювали протягом тривалого часу", – запевнив він.

Міцотакіс вказав на те, що Європа повинна розробити оборонну політику, яка дозволить їй розвинути власну силу стримування і зменшити залежність від Сполучених Штатів.

Його коментарі були зроблені невдовзі після того, як він долучився до другої екстерної зустрічі, яку Франція скликала з європейськими лідерами і Канадою для обговорення України.

Напередодні президент США Дональд Трамп підтримав вимогу Росії про проведення в Україні виборів під час війни та заявив, нібито у Зеленського "рейтинг 4%", що не відповідає дійсності. На ці заяви український президент відповів, що його американський колега став жертвою російської дезінформації, адже, за нещодавніми даними соцопитування від КМІС, рейтинг довіри до нього становить 57%.

Також Зеленський заявив, що інформація про те, що США надали Україні 90% усього об'єму допомоги, не відповідає дійсності.

Трамп пізніше назвав Зеленського "диктатором", а також розкритикував його за відмову підписати угоду про розробку українських корисних копалин.

Також він стверджує, що американський міністр фінансів Скотт Бессент нібито зіткнувся із грубим ставленням під час свого візиту до Києва минулого тижня.

Трамп розповів, що Бессент довго добирався до Києва, але президент Володимир Зеленський нібито "спав" і був недоступний для зустрічі.