У Єврокомісії розповіли, яку частку газу ЄС досі купує у Росії

Станом на цей час близько 13% газу, який купують країни ЄС, все ще походить з Росії, і Єврокомісія готує законодавство для того, щоб заохочувати країн-членів відмовлятись від нього.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на щоденному брифінгу Єврокомісії сказала речниця Анна-Кайса Ітконен.

Від ЗМІ пролунало питання стосовно того, як Єврокомісія оцінює те, що деякі країни досі покладаються на російський газ.

Речниця відповіла, що ЄС від початку повномасштабної війни послідовно намагається зменшувати залежність від російських енергоресурсів та відтоді суттєво диверсифікував постачання.

"Ми повністю обрізали імпорт російського вугілля, більшість імпорту російської нафти і понад дві третини імпорту російського газу у межах плану Repower EU", – нагадала Ітконен.

Водночас вона визнала, що на європейський ринок справді ще надходить російський газ і ближчим часом Єврокомісія хоче запропонувати законодавство, що допоможе країнам-членам відмовлятись від нього.

"Ми все ще імпортуємо 13% нашого газу з Росії. Це означає, що мільярди євро фінансують військовий бюджет Путіна… Для цього немає виправдань і немає аргументів щодо безпеки постачання. Глобальний ринок СПГ гнучкий і там немає дефіциту. Тож тут є про що турбуватися, і це причина, чому комісія готує дорожню мапу, щоб повністю відмовитися від імпорту з Росії", – зазначила Анна-Кайса Ітконен.

Нагадаємо, цього тижня посли ЄС затвердили 16-й пакет санкцій проти Росії.

Польща, яка нині головує в ЄС, хоче, щоб новий пакет санкцій ухвалили в третю річницю початку повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого. Неофіційно повідомляли, що пакет націлений на алюмінієву промисловість РФ і експорт нафти.