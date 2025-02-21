По состоянию на сейчас около 13% газа, который покупают страны ЕС, все еще происходит из России, и Еврокомиссия готовит законодательство для того, чтобы поощрять стран-членов отказываться от него.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на ежедневном брифинге Еврокомиссии сказала пресс-секретарь Анна-Кайса Итконен.

От СМИ прозвучал вопрос о том, как Еврокомиссия оценивает то, что некоторые страны до сих пор полагаются на российский газ.

Пресс-секретарь ответила, что ЕС с начала полномасштабной войны последовательно пытается уменьшать зависимость от российских энергоресурсов и с тех пор существенно диверсифицировал поставки.

"Мы полностью обрезали импорт российского угля, большинство импорта российской нефти и более двух третей импорта российского газа в рамках плана Repower EU", – напомнила Итконен.

В то же время она признала, что на европейский рынок действительно еще поступает российский газ и в ближайшее время Еврокомиссия хочет предложить законодательство, которое поможет странам-членам отказываться от него.

"Мы все еще импортируем 13% нашего газа из России. Это означает, что миллиарды евро финансируют военный бюджет Путина... Для этого нет оправданий и нет аргументов относительно безопасности поставок. Глобальный рынок СПГ гибкий и там нет дефицита. Поэтому здесь есть о чем беспокоиться, и это причина, почему комиссия готовит дорожную карту, чтобы полностью отказаться от импорта из России", – отметила Анна-Кайса Итконен.

Напомним, на этой неделе послы ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России.

Польша, которая сейчас председательствует в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций приняли в третью годовщину начала полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля. Неофициально сообщалось, что пакет нацелен на алюминиевую промышленность РФ и экспорт нефти.