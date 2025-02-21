У Польщі на 8 років засудили українця за підготовку диверсій на користь Росії

Польський суд у п'ятницю визнав українця винним у плануванні диверсій на користь російських служб і засудив його до восьми років позбавлення волі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Сергій С. був заарештований у січні минулого року і звинувачений у діяльності організованого злочинного угруповання, метою якого було вчинення злочинів проти Польщі, беручи участь в діяльності іноземної розвідки та підготовці підпалу будівель у Вроцлаві.

Під час слідства і судового процесу він не визнав себе винним, заявивши, що був мотивований фінансовою вигодою і не мав наміру фактично підпалювати заводські будівлі або будівельні магазини у Вроцлаві.

У вересні прокуратура подала клопотання про засудження його до 3 років позбавлення волі без суду і слідства, але суд відхилив це клопотання, заявивши, що покарання, узгоджене прокуратурою і Сергієм С., є занадто м'яким.

У п'ятницю Окружний суд Вроцлава визнав Сергія С. винним. Він має право подати апеляцію на вирок.

Західні посадовці вважають, що агенти, яким платить Росія, стоять за низкою злочинів по всій Європі, включаючи зломи і підпали на заводах і об'єктах критичної інфраструктури.

Заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Аппатурай заявив, що акти саботажу, здійснені по всьому військовому альянсу протягом останніх років, включали погрози спланувати вбивство лідерів промисловості, таких як керівник німецького виробника озброєнь Rheinmetall.

14 лютого польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив про депортацію громадянина Росії, підозрюваного в координації диверсій проти Польщі, США та інших союзників.