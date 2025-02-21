В Польше на 8 лет осудили украинца за подготовку диверсий в пользу России

Польский суд в пятницу признал украинца виновным в планировании диверсий в пользу российских служб и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Сергей С. был арестован в январе прошлого года и обвинен в деятельности организованной преступной группировки, целью которой было совершение преступлений против Польши путем участия в деятельности иностранной разведки и подготовке поджога зданий во Вроцлаве.

Во время следствия и судебного процесса он не признал себя виновным, заявив, что был мотивирован финансовой выгодой и не намеревался фактически поджигать заводские здания или строительные магазины во Вроцлаве.

В сентябре прокуратура подала ходатайство об осуждении его к 3 годам лишения свободы без суда и следствия, но суд отклонил это ходатайство, заявив, что наказание, согласованное прокуратурой и Сергеем С., является слишком мягким.

В пятницу Окружной суд Вроцлава признал Сергея С. виновным. Он имеет право подать апелляцию на приговор.

Западные чиновники считают, что агенты, которым платит Россия, стоят за рядом преступлений по всей Европе, включая взломы и поджоги на заводах и объектах критической инфраструктуры.

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибертехнологий Джеймс Аппатурай заявил, что акты саботажа, совершенные по всему военному альянсу в течение последних лет, включали угрозы спланировать убийство лидеров промышленности, таких как руководитель немецкого производителя вооружений Rheinmetall.

14 февраля польский премьер-министр Дональд Туск заявил о депортации гражданина России, подозреваемого в координации диверсий против Польши, США и других союзников.