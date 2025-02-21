ЄС витратить майже мільярд євро на захист підводних кабелів

Європейська комісія спрямує майже мільярд євро зі свого бюджету на посилення нагляду за підводними кабелями і створення флоту аварійно-ремонтних суден.

Про це заявила у п'ятницю віцепрезидентка Європейської комісії Хенна Вірккунен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Європейські уряди занепокоєні низкою нещодавніх інцидентів, під час яких були пошкоджені кабелі електропередач, телекомунікаційні лінії і газопроводи, можливо, навмисно.

"Ми хочемо переконатися, що Європа готова не лише запобігати і виявляти диверсії на кабелях, але й активно стримувати, відновлювати і реагувати на будь-які загрози критичній інфраструктурі", – сказала Хенна Вірккунен.

"Ми знаємо, що є загроза нашій безпеці і навколишньому середовищу не лише в регіоні Балтійського моря, а й у всьому Європейському Союзі", – додала вона.

У своєму плані дій Єврокомісія пообіцяла вжити заходів для стримування, запобігання, виявлення і реагування на пошкодження кабелів. Перерозподілені бюджетні кошти будуть використані для розробки нового механізму спостереження з обміном даними і програми використання безпілотників.

Вона також окреслила мету забезпечити постачання запасних частин для пошкоджених кабелів і працювати над створенням аварійного резервного флоту "для розгортання або ремонту електричних або оптичних підводних кабелів".

У п'ятницю шведська поліція заявила, що розслідує імовірну диверсію щодо підводного телекомунікаційного кабелю в Балтійському морі.

У Середземномор'ї влада розслідує вибухи на трьох нафтових танкерах, що сталися протягом останнього місяця, що є новою ознакою ймовірних диверсійних дій в інших країнах Європи.