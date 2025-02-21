ЕС потратит почти миллиард евро на защиту подводных кабелей

Европейская комиссия направит почти миллиард евро из своего бюджета на усиление надзора за подводными кабелями и создание флота аварийно-ремонтных судов.

Об этом заявила в пятницу вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Европейские правительства обеспокоены рядом недавних инцидентов, во время которых были повреждены кабели электропередач, телекоммуникационные линии и газопроводы, возможно, намеренно.

"Мы хотим убедиться, что Европа готова не только предотвращать и выявлять диверсии на кабелях, но и активно сдерживать, восстанавливать и реагировать на любые угрозы критической инфраструктуре", – сказала Хенна Вирккунен.

"Мы знаем, что есть угроза нашей безопасности и окружающей среде не только в регионе Балтийского моря, но и во всем Европейском Союзе", – добавила она.

В своем плане действий Еврокомиссия пообещала принять меры для сдерживания, предотвращения, выявления и реагирования на повреждения кабелей. Перераспределенные бюджетные средства будут использованы для разработки нового механизма наблюдения с обменом данными и программы использования беспилотников.

Она также обозначила цель обеспечить поставки запасных частей для поврежденных кабелей и работать над созданием аварийного резервного флота "для развертывания или ремонта электрических или оптических подводных кабелей".

В пятницу шведская полиция заявила, что расследует предполагаемую диверсию в отношении подводного телекоммуникационного кабеля в Балтийском море.

В Средиземноморье власти расследуют взрывы на трех нефтяных танкерах, произошедшие в течение последнего месяца, что является новым признаком вероятных диверсионных действий в других странах Европы.