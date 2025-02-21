Трамп заявив, що Зеленський "не дуже важливий" на переговорах про мир

Президент США Дональд Трамп вважає, що президенту Володимиру Зеленському немає необхідності брати участь у переговорах про припинення війни в Україні

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю Fox News Radio, а цитати Трампа наводить агентство Bloomberg.

Трамп сказав в інтерв'ю, що Зеленський за три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії не спромігся покласти край війні.

"Я не думаю, що він дуже важливий для участі в зустрічах, якщо чесно", – сказав Трамп, говорячи про переговори про завершення війни з Росією.

"Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч (у Саудівській Аравії. – Ред.), я маю на увазі, що це не було пріоритетом, тому що він так погано (досі) вів переговори", – заявив президент США.

Трамп також повторив своє переконання, що його попередник Джо Байден, а також Володимир Зеленський могли б запобігти війні.

"Кожного разу, коли я кажу: "Це не вина Росії", мене завжди закидають фейковими новинами, але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі, Зеленський говорив неправильні речі, на них напав хтось, хто набагато більший і набагато сильніший", – сказав Трамп.

"Але Росію можна було так легко відмовити від цього", – додав він.

Трамп також визнав, що Росія напала на Україну, не маючи причин для нападу. При цьому він продовжував наполягати, що цієї війни не мало статися, якби з Росією домовилися.

Нагадаємо, в останні дні з боку Трампа на адресу Володимира Зеленського пролунали низка різких заяв. Зокрема, президент США назвав Зеленського "диктатором без виборів".

А 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

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