ЗМІ: міністри оборони країн Європи обговорять, як посилити підтримку України

Франція та Естонія організували онлайн-зустріч міністрів оборони близько десятка європейських країн, на якій обговорюватимуться шляхи посилення підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось агентство Bloomberg.

За даними Bloomberg, в онлайн-зустрічі на рівні міністрів оборони візьмуть участь Велика Британія, Італія, Німеччина й Польща, а також представники Європейського Союзу і НАТО.

Учасники, як очікується, обговорять шляхи підтримки України; інших подробиць агентство не наводить.

Зустріч відбудеться 24 лютого – того ж дня, коли в Україні очікують кількох європейських лідерів, серед яких президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Також у цей день засідатиме Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ, на якій топдипломатка Кая Каллас оголосить пропозицію щодо великого пакета військової підтримки України.