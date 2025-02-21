Джерело: в понеділок ЄС запропонує новий великий пакет військової підтримки України

Під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ (Foreign Affairs Council) в понеділок, 24 лютого у Брюсселі, висока представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас оголосить пропозицію щодо великого пакета військової підтримки України, у який увійдуть насамперед боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомив високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності, а також два джерела в дипломатичних колах Брюсселя.

Співрозмовники "Європейської правди" наголосили, що деталі пакету військової допомоги, як і його вартість, будуть конкретизовані під час засідання міністрів закордонних справ ЄС 24 лютого, та подальших технічних перемовин в робочих групах.

"Висока представниця ЄС Кая Каллас у понеділок запропонує нову ініціативу щодо посилення військової підтримки України з боку ЄС у 2025 році. Це питання буде обговорене міністрами закордонних справ на Раді ЄС, буде прийняте політичне рішення щодо формату підтримки, що дасть початок процесу розробки технічних деталей плану", – повідомив посадовець ЄС.

Він уточнив, що "йдеться про потужний пакет, який зокрема включатиме в себе надання Україні артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони та ракет до них".

За його словами, нова ініціатива ЄС також приділить увагу "підготовці, бойовому оснащенню та відновленню спроможності українських бригад, в тому числі за допомогою колективних тренувань".

Конкретні суми, на які буде виділятися військова допомога, будуть визначені після дискусії голів МЗС держав ЄС у понеділок, але йдеться про мільярди євро, зазначив єврочиновник.

Два обізнані з питанням дипломати держав Євросоюзу у Брюсселі, також на умовах анонімності, пояснили кореспондентові "Європейської правди", чому досі не оприлюднюються конкретні суми коштів, що будуть виділятися на воєнну допомогу Україні: все залежить від відповіді кожного глави МЗС з усіх 27 членів ЄС у понеділок на засіданні Ради ЄС про готовність чи неготовність його держави взяти участь у проекті.

"Є висока вірогідність того, що Угорщина може відмовитися брати участь у проекті військової підтримки України. Так само може вчинити й Словаччина, хоча останнім часом на засіданнях на рівні послів, словаки зберігають "стратегічне мовчання". Ще є нейтральні держави, такі як Австрія чи Ірландія, які теж можуть утриматися від участі", – пояснив один з європейських дипломатів.

У такому разі пакет підтримки України буде створюватися не під "парасолькою ЄС", а як "коаліція охочих", єдиний фонд, у який будь-яка держава Євросоюзу зможе вносити добровільні внески у вигляді коштів чи озброєнь, повідомив він.

Дипломат спрогнозував, що загальна вартість допомоги Україні в рамках вказаної ініціативи може скласти біля 7 млрд євро.

Дипломат з іншої держави ЄС назвав суму в 6-10 млрд євро.

Загалом, за інформацією від європейських дипломатів, амбітна мета Євросоюзу – у 2025 році загалом надати Україні більше військової допомоги, ніж було у 2024-му ("близько 20 млрд євро, у той час як США надали не більше, ніж 15-18 млрд").

Також, варто додати, що нова ініціатива – "вимушена дія з боку ЄС, адже існуючі механізми, такі як Європейський фонд миру, залишаються заблокованими" (Угорщиною).

Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив повідомлення ЗМІ про європейський пакет допомоги Україні, про який можуть оголосити у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Також повідомлялося, що країни Європейського Союзу обговорюють пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 млрд євро, який покликаний зміцнити її стратегічну позицію перед переговорами з Росією під проводом США.

Водночас глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що проти виділення Україні пакета допомоги ЄС на 20 млрд євро.