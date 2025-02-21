СМИ: министры обороны стран Европы обсудят, как усилить поддержку Украины

Франция и Эстония организовали онлайн-встречу министров обороны около десятка европейских стран, на которой будут обсуждаться пути усиления поддержки Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, в онлайн-встрече на уровне министров обороны примут участие Великобритания, Италия, Германия и Польша, а также представители Европейского Союза и НАТО.

Участники, как ожидается, обсудят пути поддержки Украины; других подробностей агентство не приводит.

Встреча состоится 24 февраля – в тот же день, когда в Украине ожидают нескольких европейских лидеров, среди которых президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также в этот день будет заседать Совет ЕС на уровне министров иностранных дел, на котором топ-дипломат Кая Каллас объявит предложение по большому пакету военной поддержки Украины.