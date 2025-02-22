У ЄС оцінили у майже $30 млрд збитки від тарифів Трампа на сталь та алюміній

За оцінками Європейського Союзу, перша хвиля тарифів президента США Дональда Трампа на сталь і алюміній завдасть удару по експорту ЄС на суму до 28 мільярдів євро (29,3 мільярда доларів).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович навів оцінку збитків для ЄС від тарифів Трампа під час зустрічі з послами Євросоюзу у пʼятницю.

Цьому передував візит до Вашингтона, де Шефчович прагнув налагодити контакт із американськими партнерами, аби мінімізувати наслідки тарифів для європейської економіки.

За оцінкою Єврокомісії, нові тарифи США можуть стосуватися в чотири рази більшої кількості товарів, ніж під час першого терміну Трампа, але ситуація мінлива, і обсяг тарифів ще може змінитись.

Дональд Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%. Вони можуть набути чинності вже 12 березня.

Ще до офіційного оголошення Європейська комісія назвала таке рішення Трампа "незаконним і контрпродуктивним".

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