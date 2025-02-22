В ЕС оценили в почти $30 млрд убытки от тарифов Трампа на сталь и алюминий

По оценкам Европейского Союза, первая волна тарифов президента США Дональда Трампа на сталь и алюминий нанесет удар по экспорту ЕС на сумму до 28 млрд евро (29,3 миллиарда долларов).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович привел оценку убытков для ЕС от тарифов Трампа во время встречи с послами Евросоюза в пятницу.

Этому предшествовал визит в Вашингтон, где Шефчович стремился наладить контакт с американскими партнерами, чтобы минимизировать последствия тарифов для европейской экономики.

По оценке Еврокомиссии, новые тарифы США могут касаться в четыре раза большего количества товаров, чем во время первого срока Трампа, но ситуация изменчива, и объем тарифов еще может измениться.

Дональд Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%. Они могут вступить в силу уже 12 марта.

Еще до официального объявления Европейская комиссия назвала такое решение Трампа "незаконным и контрпродуктивным".

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