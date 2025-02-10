ЄС попередив США: запровадження мит вдарить по власній економіці

Наразі Європейський Союз не отримував офіційних повідомлень щодо запровадження американським президентом Дональдом Трампом додаткових тарифів на товари з ЄС.

Про це йдеться у заяві Європейської комісії щодо потенційного запровадження тарифів США на сталь та алюміній з ЄС, пише "Європейська правда".

У понеділок, 10 лютого, у Єврокомісії заявили, що наразі не отримували жодних офіційних повідомлень щодо запровадження додаткових тарифів на товари з ЄС.

"Ми не будемо реагувати на широкі оголошення без деталей або письмових роз'яснень", – заявили у Єврокомісії.

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Також у заяві зазначили, що ЄС не бачить жодних підстав для запровадження тарифів на свій експорт.

"Ми будемо реагувати, щоб захистити інтереси європейського бізнесу, працівників та споживачів від невиправданих заходів", – наголосили там.

Також у заяві акцентували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо "з огляду на глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС та США створили завдяки трансатлантичній торгівлі та інвестиціям".

"Тарифи – це, по суті, податки. Запроваджуючи тарифи, США обкладатимуть податками своїх громадян, збільшуватимуть витрати для бізнесу та підживлюватимуть інфляцію", – заявили у Єврокомісії.

Крім того, у заяві наголосили, що тарифи посилюють економічну невизначеність і підривають ефективність та інтеграцію світових ринків.

Ця заява з’явилася на тлі того, що Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One в неділю, 9 лютого, що планує запровадити 25% тарифи на весь імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів.

Французький президент Емманюель Макрон переконаний, що запровадження американських мит на товари з Європейського Союзу може нашкодити американській економіці, викликавши зростання інфляції.

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