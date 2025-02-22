ЗМІ: зять Орбана цікавиться купівлею російської "дочки" Raiffeisen

Один із найбагатших людей Угорщини, зять премʼєр-міністра країни Іштван Тіборц нібито веде переговори про купівлю російського представництва австрійської групи Raiffeisen (RBI).

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось Der Standard.

За даними джерел Der Standard, між RBI і Тіборцом ведуться "серйозні переговори" про купівлю російської "дочки" банку. У них також беруть представники Центробанку Росії та адміністрації Владіміра Путіна, йдеться в публікацію.

Співрозмовники Der Standard припускають, що кандидатуру зятя Орбана як покупця російського представництва Raiffeisen запропонувала саме Москва.

Стверджується, що наглядова рада RBI у Відні вже обговорювала продаж, але там висловили застереження стосовно такої угоди.

Raiffeisen – найбільший західний банк, що досі працює в Росії, і в разі укладання угоди власником великої фінансової установи стане родич премʼєра Угорщини, де банківський сектор значно менший.

У самому RBI на запит Der Standard лише відповіли, що суд Санкт-Петербурга у вересні 2024 року заборонив продаж його російської "дочки". А у Тіборца оперативно спростували будь-які переговори.

Raiffeisen Bank International є найбільшим західним банком, який продовжує працювати в Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Група оголошувала про намір скоротити бізнес у Росії ще навесні 2022 року, але досі цього не зробила.

У 2024 році стало відомо, що російське представництво RBI хотів викупити олігарх Олег Дерипаска, таким чином вивівши з-під санкцій 1,5 мільярда доларів. Але під тиском США угода була заблокована.