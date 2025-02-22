СМИ: зять Орбана интересуется покупкой российской "дочки" Raiffeisen

Один из самых богатых людей Венгрии, зять премьер-министра страны Иштван Тиборц якобы ведет переговоры о покупке российского представительства австрийской группы Raiffeisen (RBI).

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнало Der Standard.

По данным источников Der Standard, между RBI и Тиборцом ведутся "серьезные переговоры" о покупке российской "дочки" банка. В них также принимают представители Центробанка России и администрации Владимира Путина, говорится в публикации.

Собеседники Der Standard предполагают, что кандидатуру зятя Орбана в качестве покупателя российского представительства Raiffeisen предложила именно Москва.

Утверждается, что наблюдательный совет RBI в Вене уже обсуждал продажу, но там высказали предостережения относительно такой сделки.

Raiffeisen – крупнейший западный банк, который до сих пор работает в России, и в случае заключения сделки владельцем крупного финансового учреждения станет родственник премьера Венгрии, где банковский сектор значительно меньше.

В самом RBI на запрос Der Standard лишь ответили, что суд Санкт-Петербурга в сентябре 2024 года запретил продажу его российской "дочки". А у Тиборца оперативно опровергли любые переговоры.

Raiffeisen Bank International является крупнейшим западным банком, который продолжает работать в России после ее полномасштабного вторжения в Украину. Группа объявляла о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, но до сих пор этого не сделала.

В 2024 году стало известно, что российское представительство RBI хотел выкупить олигарх Олег Дерипаска, таким образом выведя из-под санкций 1,5 миллиарда долларов. Но под давлением США сделка была заблокирована.