Raiffeisen влітку почне скорочення бізнесу в РФ

Австрійський Raiffeisen Bank International у третьому кварталі 2024 року почне виконувати припис Європейського центрального банку про істотне скорочення бізнесу в Росії.

Про це повідомив глава групи Йоханн Штробль на дзвінку з аналітиками і журналістами, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

За його словами, йдеться майже про повне зупинення кредитування – банк чекатиме погашення вже виданих позик і не видаватиме нових "за кількома винятками".

"Є очікування, що імплементація (припису ЄЦБ. – Ред.) почнеться вже в третьому кварталі, навряд чи раніше. Зараз ми складаємо план і аналізуємо, що можливо зробити і що доведеться зробити. Потім оцінимо, який ефект це матиме на результати [групи] за рік", – сказав топменеджер. Він не уточнив, які саме напрямки кредитування – корпоративне або роздрібне – Raiffeisen почне скорочувати насамперед.

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Представник Raiffeisen сказав РБК, що російський Райффайзенбанк "не видає нові кредити з 2022 року", а Штробль говорив про подальше скорочення кредитного портфеля "дочки". Інформація про те, що Райффайзенбанк зупинив видачу нових кредитів у доларах і євро, вперше з'явилася в презентації Raiffeisen тільки за підсумками 2023 року.

Raiffeisen Bank International оголосив про намір скоротити бізнес у Росії ще навесні 2022 року. Через рік, навесні 2023-го, група повідомила, що розглядає два сценарії "виходу" – продаж "дочки" або виведення цього активу зі складу Raiffeisen Bank International. Жоден із них поки що не реалізували, топменеджери Raiffeisen заявляли, що не можуть просунутися з продажем "дочки", оскільки угода потребує дозволу від російської влади.

Нещодавно група євродепутатів звернулася до влади Австрії з відкритим листом і висловила занепокоєння планами австрійського Raiffeisen Bank International набрати новий персонал у Росії.

За даними ЗМІ, США тиснуть на австрійський банк, щоб той відмовився від планів купівлі промислового пакета російського олігарха вартістю 1,5 млрд євро.