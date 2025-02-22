Єврокомісія проведе перше в історії виїзне засідання в Індії

Колегія комісарів Європейського Союзу на чолі з Урсулою фон дер Ляєн 27-28 лютого відвідає Індію, що стане першим візитом такого рівня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в анонсі Європейської комісії.

У межах візиту представників Єврокомісії до Індії відбудеться зустріч із премʼєр-міністром країни Нарендрою Моді. Сторони також проведуть пленарне засідання за головування Моді та фон дер Ляєн.

Також Єврокомісія анонсувала друге засідання Ради з питань торгівлі та технологій, під час якого ЄС та Індія обговорять співпрацю у сферах цифрового переходу, зелених технологій, торгівлі та інвестицій.

За офіційними даними, ЄС є найбільшим торговельним партнером Індії: за оцінками, обсяг торгівлі товарами між сторонами у 2023 році становитив 124 мільярди євро, причому за останнє десятиліття він зріс майже на 90%.

З 2004 року Індія є стратегічним партнером ЄС, а у 2022 році виповнилось 60 років з моменту налагодження їхніх двосторонніх відносин.

Нагадаємо, Колегія комісарів Євросоюзу збереться у Києві 24 лютого – у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У 2023 році Колегія комісарів також провела виїзне засідання в Україні, що стало першим випадком в історії ЄС, коли воно відбулось не на території держави-члена.