Колегія єврокомісарів приїде в Україну на річницю вторгнення РФ

З нагоди третьої річниці від початку повномасштабної агресії Росії проти України наступного тижня відбудеться візит в Україну колегії європейських комісарів.

Про це повідомив речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмахер у понеділок, 17 лютого, під час брифінгу у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

Колегія єврокомісарів планує відвідати Україну наступного тижня, щоб взяти участь у заходах до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наголосив речник Єврокомісії.

"Я вже можу повідомити, що наступного тижня, з нагоди третьої річниці агресивної війни проти України, відбудеться візит колегії (єврокомісарів) до (цієї) країни", – повідомив де Кеерсмахер.

Нагадаємо, що перший великий візит колегії єврокомісарів в Україну відбувся 2 лютого 2023 року. Тоді було проведене спільне засідання уряду України та Єврокомісії, на яке приїхали 16 єврокомісарів, включно з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

Сама фон дер Ляєн востаннє була у Києві у вересні 2024 року.