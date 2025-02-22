Третина норвежців бояться війни

Кількість громадян Норвегії, які бояться війни, зросла з минулого літа – таких тепер понад 35%.

Про це свідчить опитування компанії Omnibus на замовлення Збройних сил Норвегії, повідомляє "Європейська правда".

Нове опитування показує, що 35,1% норвежців бояться війни. Улітку 2024 року таких було 30,5%.

Найбільше з-поміж опитаних у Норвегії страх війни відчувають жінки (44,6% проти 25,7% серед чоловіків) та молодь у віці 18-29 років (майже 40%).

У порівнянні з минулим опитуванням страх перед війною зріс у всіх частинах Норвегії, окрім як у північних регіонах. Там, навпаки, кількість тих, хто боїться війни, впала з 43,2% до 36,5%.

Разом зі зростанням страху перед війною зростає і підтримка України серед норвежців, відзначають автори опитування.

Загалом 55,8% респондентів хочуть давати значно більше або трохи більше допомоги, ніж Норвегія дає сьогодні. Нинішнім рівнем підтримки задоволені 23%, і тільки 4,2% хочуть припинити будь-яку підтримку.

Цього місяця Служба розвідки Норвегії попередила, що очікує на російські диверсії у 2025 році.

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