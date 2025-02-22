Треть норвежцев боятся войны

Количество граждан Норвегии, которые боятся войны, выросло с прошлого лета – таких теперь более 35%.

Об этом свидетельствует опрос компании Omnibus по заказу Вооруженных сил Норвегии, сообщает "Европейская правда".

Новый опрос показывает, что 35,1% норвежцев боятся войны. Летом 2024 года таких было 30,5%.

Больше всего среди опрошенных в Норвегии страх войны испытывают женщины (44,6% против 25,7% среди мужчин) и молодежь в возрасте 18-29 лет (почти 40%).

По сравнению с прошлым опросом страх перед войной вырос во всех частях Норвегии, кроме как в северных регионах. Там, наоборот, количество тех, кто боится войны, упало с 43,2% до 36,5%.

Вместе с ростом страха перед войной растет и поддержка Украины среди норвежцев, отмечают авторы опроса.

В целом 55,8% респондентов хотят давать значительно больше или чуть больше помощи, чем Норвегия дает сегодня. Нынешним уровнем поддержки довольны 23%, и только 4,2% хотят прекратить любую поддержку.

В этом месяце Служба разведки Норвегии предупредила, что ожидает российские диверсии в 2025 году.

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