У Вашингтоні пройшла велика демонстрація на підтримку України

У суботу 22 лютого у Вашингтоні біля Меморіалу Лінкольна відбулася масова акція з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова, пише "Європейська правда".

Підтримати Україну прийшли представники української громади, які приїхали до Вашингтона з різних штатів.

За словами Маркарової, до акції також приєдналися посол ЄС і всі посли і команди посольств всіх країни Європи у США.

фото з facebook посла оксани маркарової

У своїй промові на акції Маркарова подякувала американському народу за підтримку. "Дякую вам від щирого серця, українці ніколи не забудуть, що Америка робила і як підтримувала нас протягом цих дуже важких трьох років", – сказала вона.

Вона також подякувала за допомогу Європейському Союзу, зокрема за рішення зробити Україну країною-кандидатом. "Ми вже відчуваємо себе частиною європейської родини", – підкреслила Маркарова.

За даними "Укрінформу", на демонстрацію зібралися тисячі людей. Учасники мітингу пройшлися також маршем через центр столиці до резиденції російського посла в Вашингтоні. Вони скандували: "Припинить терор в Україні!", "Припиніть убивати цивільних!", "Геть з України!".

Учасники акції мали синьо-жовті прапори, іншу українську символіку, а також численні плакати із закликами продовжувати військову допомогу ЗСУ, дозволити Україні приєднатися до НАТО, зупинити російську агресію, зберегти суверенітет і цілісність країни.

Тим часом, за даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа просила Київ відкликати проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН із засудженням російської повномасштабної агресії та вимогою до Москви вивести війська з української території.

США внесли свій проєкт резолюції, значно слабший за змістом, у якому Росію не називають агресором.