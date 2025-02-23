У Вашингтоні пройшла велика демонстрація на підтримку України
Новини — Неділя, 23 лютого 2025, 09:46 —
У суботу 22 лютого у Вашингтоні біля Меморіалу Лінкольна відбулася масова акція з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова, пише "Європейська правда".
Підтримати Україну прийшли представники української громади, які приїхали до Вашингтона з різних штатів.
За словами Маркарової, до акції також приєдналися посол ЄС і всі посли і команди посольств всіх країни Європи у США.
У своїй промові на акції Маркарова подякувала американському народу за підтримку. "Дякую вам від щирого серця, українці ніколи не забудуть, що Америка робила і як підтримувала нас протягом цих дуже важких трьох років", – сказала вона.
Вона також подякувала за допомогу Європейському Союзу, зокрема за рішення зробити Україну країною-кандидатом. "Ми вже відчуваємо себе частиною європейської родини", – підкреслила Маркарова.
За даними "Укрінформу", на демонстрацію зібралися тисячі людей. Учасники мітингу пройшлися також маршем через центр столиці до резиденції російського посла в Вашингтоні. Вони скандували: "Припинить терор в Україні!", "Припиніть убивати цивільних!", "Геть з України!".
Учасники акції мали синьо-жовті прапори, іншу українську символіку, а також численні плакати із закликами продовжувати військову допомогу ЗСУ, дозволити Україні приєднатися до НАТО, зупинити російську агресію, зберегти суверенітет і цілісність країни.
Тим часом, за даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа просила Київ відкликати проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН із засудженням російської повномасштабної агресії та вимогою до Москви вивести війська з української території.
США внесли свій проєкт резолюції, значно слабший за змістом, у якому Росію не називають агресором.