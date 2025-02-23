В Вашингтоне прошла большая демонстрация в поддержку Украины

В субботу 22 февраля в Вашингтоне возле Мемориала Линкольна состоялась массовая акция по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет "Европейская правда".

Поддержать Украину пришли представители украинской общины, которые приехали в Вашингтон из разных штатов.

По словам Маркаровой, к акции также присоединились посол ЕС и все послы и команды посольств всех стран Европы в США.

фото из facebook посла оксаны Маркаровой

В своей речи на акции Маркарова поблагодарила американский народ за поддержку. "Спасибо вам от всего сердца, украинцы никогда не забудут, что Америка делала и как поддерживала нас в течение этих очень тяжелых трех лет", – сказала она.

Она также поблагодарила за помощь Европейскому Союзу, в частности за решение сделать Украину страной-кандидатом. "Мы уже чувствуем себя частью европейской семьи", – подчеркнула Маркарова.

По данным "Укринформа", на демонстрацию собрались тысячи людей. Участники митинга прошлись также маршем через центр столицы к резиденции российского посла в Вашингтоне. Они скандировали: "Прекратите террор в Украине!", „Прекратите убивать гражданских!", „Прочь из Украины!".

Участники акции имели сине-желтые флаги, другую украинскую символику, а также многочисленные плакаты с призывами продолжать военную помощь ВСУ, позволить Украине присоединиться к НАТО, остановить российскую агрессию, сохранить суверенитет и целостность страны.

Между тем, по данным СМИ, администрация Дональда Трампа просила Киев отозвать проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением российской полномасштабной агрессии и требованием к Москве вывести войска с украинской территории.

США внесли свой проект резолюции, значительно более слабый по содержанию, в котором Россию не называют агрессором.