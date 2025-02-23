Сибіга: уникання називати Росію агресором не змінює того, що вона ним є

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав подивитись на дії Росії на тлі повідомлень про те, що Сполучені Штати відмовляються назвати РФ агресором в кількох резолюціях.

Про це Сибіга написав у неділю у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міністр відзначив, що цієї ночі Росія запустила над Україною рекордні 267 смертоносних безпілотників, націлених на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури.

"Це демонструє, що уникання називати Росію агресором не змінює того факту, що вона ним є. Ніхто не повинен довіряти словам Путіна. Замість цього подивіться на його дії", – підкреслив Сибіга.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа просила Київ відкликати проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН із засудженням російської повномасштабної агресії та вимогою до Москви вивести війська з української території.

США внесли свій проєкт резолюції, значно слабший за змістом, у якому Росію не називають агресором.

ЗМІ також повідомили, що американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.