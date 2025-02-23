Сибига: избегание называть Россию агрессором не меняет того, что она им является

Глава МИД Андрей Сибига призвал посмотреть на действия России на фоне сообщений о том, что Соединенные Штаты отказываются назвать РФ агрессором в нескольких резолюциях.

Об этом Сибига написал в воскресенье в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что этой ночью Россия запустила над Украиной рекордные 267 смертоносных беспилотников, нацеленных на гражданское население и объекты критической инфраструктуры.

"Это демонстрирует, что избегание называть Россию агрессором не меняет того факта, что она им является. Никто не должен доверять словам Путина. Вместо этого посмотрите на его действия", – подчеркнул Сибига.

Напомним, по данным СМИ, администрация Дональда Трампа просила Киев отозвать проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением российской полномасштабной агрессии и требованием к Москве вывести войска с украинской территории.

США внесли свой проект резолюции, значительно более слабый по содержанию, в котором Россию не называют агрессором.

СМИ также сообщили, что американская сторона впервые выступает против того, чтобы назвать Россию агрессором в совместном заявлении G7, которое готовят к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины.