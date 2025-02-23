Глава Єврокомісії поговорила з Макроном і Стармером перед їхніми візитами до Трампа
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонні переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, які наступного тижня здійснять візити до США.
Про це вона написала в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Як зазначила фон дер Ляєн, в неї з Макроном і Стармером відбувся "хороший обмін думками".
За її словами, під час розмови йшлося про "незмінну підтримку України, як фінансову, так і військову".
"Ми обмінялися інформацією про наші контакти з американськими партнерами та обговорили плани щодо оборони та безпеки нашого континенту", – зазначила глава ЄК.
За даними ЗМІ, Макрон і Стармер переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.
Зазначимо, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.
А президент США Дональд Трамп підтримав ідею розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії.