Глава Еврокомиссии поговорила с Макроном и Стармером перед их визитами к Трампу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которые на следующей неделе совершат визиты в США.

Об этом она написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Как отметила фон дер Ляйен, у нее с Макроном и Стармером состоялся "хороший обмен мнениями".

По ее словам, во время разговора речь шла о "неизменной поддержке Украины, как финансовой, так и военной".

"Мы обменялись информацией о наших контактах с американскими партнерами и обсудили планы по обороне и безопасности нашего континента", – отметила глава ЕК.

По данным СМИ, Макрон и Стармер будут убеждать Трампа оказать поддержку США миссии миротворцев в Украине.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

А президент США Дональд Трамп поддержал идею размещения европейских вооруженных сил в Украине для миротворческой миссии.