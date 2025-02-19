Трамп підтримав потенційне розміщення європейських військ в Україні

Президент США Дональд Трамп підтримав ідею про розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що розміщення європейських військ в Україні "було б чудовим".

"Якщо вони (європейці. – Ред.) хочуть це зробити, то це чудово. Я за. Якщо вони хочуть це зробити. Я думаю, це буде чудово", – сказав американський президент.

Він також додав, що "якщо ми укладемо мирну угоду", то американські війська не відправлять в Україну, "бо ми дуже далеко".

"Але розміщення (європейських) військ там було б прекрасним. Я б не заперечував проти цього", – зауважив Трамп.

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.

А італійська прем’єрка Джорджа Мелоні сумнівається в доцільності ідеї відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.