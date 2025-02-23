Зеленський: Україна потребує гарантій безпеки від США в "угоді про надра"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в угоді про використання українських природних ресурсів з американською стороною мають бути включені чіткі гарантії безпеки від США.

Про це він заявив під час пресконференції в неділю, повідомляє "Європейська правда".

За словами українського президента, він "просто хоче діалогу з президентом Трампом".

Зеленський також наголосив, що його бажання діалогу є "справедливим", оскільки не хоче підписувати "те що будуть виплачувати десять поколінь українців".

"Гарантіями безпеки можуть бути і економічні угоди…але не просто економічна угода, а економічна угода між нашими державами як частина гарантій безпеки. Тому потрібно, щоб в угоді було те, чого поки що нема – це гарантії безпеки, які ми будемо отримувати від Сполучених Штатів", – підкреслив він.

Угода про копалини, домовленість про яку викликала кризу у відносинах США та України, є частиною зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни.

За даними видання Axios, американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив у п'ятницю, що Зеленський у найближчий час підпише угоду.

Водночас, за даними Sky News, президент Володимир Зеленський наразі не готовий підписати угоду через "проблемні питання" в її ниншній версії.