Зеленский: Украина нуждается в гарантиях безопасности от США в "соглашении о недрах"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в соглашении об использовании украинских природных ресурсов с американской стороной должны быть включены четкие гарантии безопасности от США.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

По словам украинского президента, он "просто хочет диалога с президентом Трампом".

Зеленский также отметил, что его желание диалога является "справедливым", поскольку не хочет подписывать "то, что будут выплачивать десять поколений украинцев".

"Гарантиями безопасности могут быть и экономические соглашения ... но не просто экономическое соглашение, а экономическое соглашение между нашими государствами как часть гарантий безопасности. Поэтому нужно, чтобы в соглашении было то, чего пока нет – это гарантии безопасности, которые мы будем получать от Соединенных Штатов", – подчеркнул он.

Соглашение об ископаемых, договоренность о котором вызвала кризис в отношениях США и Украины, является частью усилий, направленных на завершение российско-украинской войны.

По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил в пятницу, что Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение.

В то же время, по данным Sky News, президент Владимир Зеленский пока не готов подписать соглашение из-за "проблемных вопросов" в его нынешней версии.