Sky News: Україна ще не готова підписати "угоду про надра" зі США

Президент Володимир Зеленський наразі не готовий підписати зі США угоду про використання українських природних ресурсів через "проблемні питання" в її ниншній версії.

Про це телеканалу Sky News сказало неназване українське джерело, повідомляє "Європейська правда".

За словами обізнаного джерела Sky News, так звана угода про надра "ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент (Зеленський. – Ред.) не готовий її прийняти".

"На сьогодні проєкти не відображають партнерства в угоді і містять лише односторонні зобов'язання з боку України", – додав співрозмовник телеканалу.

Угода про копалини, домовленість про яку викликала кризу у відносинах США та України, є частиною зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни.

За даними видання Axios, американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив у п'ятницю, що Зеленський у найближчий час підпише угоду.