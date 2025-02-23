У Трампа вважають, що близькі до мирної домовленості щодо війни в Україні

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що американська сторона підійшла "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву представника Трампа наводить "Голос Америки".

Він не уточнив умови такої потенційної угоди, але наголосив, що в будь-якій мирній угоді "кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні".

"Ви побачите поступки з обох сторін. І це те, що президент робить найкраще. Він об’єднує людей. Він дає їм зрозуміти, що шлях до миру – це поступки та досягнення консенсусу. І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат", – зазначив Віткофф.

За його словами, "Стамбульська протокольна угода" може стати "орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією".

"Ми підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати", – запевнив Віткофф.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда після зустрічі з Трампом заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, відзначивши, що "якось цю війну треба закінчити".

Сам Трамп інтерв'ю Fox News висловив сумнів, що участь президента України є важливою в переговорах про "мир".

А 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

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