Дуда після зустрічі з Трампом: якось цю війну треба закінчити

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі в суботу у США з Дональдом Трампом заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, відзначивши, що "якось цю війну треба закінчити".

Про це йдеться у публікації RMF FM, пише "Європейська правда".

Дуда зустрівся з президентом США на околицях Вашингтона в суботу на полях конференції CPAC. В інтерв'ю, яке він пізніше дав телеканалу TV Republika, Анджей Дуда сказав, що президент США хоче покласти край кровопролиттю в Україні.

"Не можна дозволити Росії перемогти Україну", – сказав Дуда, але, за його словами, питання полягає в тому, як закінчити війну.

За словами польського президента, "без американської підтримки Україна не переживе цю війну", а дивлячись на те, якими є Росія і Путін, для якого життя російських солдатів не має значення – "якось цю війну треба закінчити".

В інтерв'ю телеканалу TVN президент Польщі, своєю чергою, підкреслив, що для нього найважливіше, щоб "війна закінчилася справедливим миром, який буде тривати".

Як він додав, йдеться про гарантію того, що "війна не повернеться, і що Росія більше ні на кого не нападе".

Зустріч Трампа з Дудою відбувається в той час, коли лідери Європи намагаються подолати розкол між Вашингтоном і Києвом, що поглиблюється.

У п'ятницю Дуда написав на X, що президент України Володимир Зеленський зателефонував йому, і вони "мали відверту розмову по гарячих слідах нещодавніх зустрічей" з посланцем Трампа.

Дуда порадив Зеленському лишатися відданим курсу на конструктивну співпрацю з Трампом.